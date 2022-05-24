"В роте ни одного человека живого нет": оккупант рассказал, что украинцы уничтожили 58-ю армию РФ

"В роте ни одного человека живого нет": оккупант рассказал, что украинцы уничтожили 58-ю армию РФ

Оккупант в телефонном разговоре жене рассказал об огромных потерях в рядах российской армии.

Украинские военные продолжают уничтожать наиболее элитные подразделения российской армии. В некоторых ротах врага осталось по 3-4 человека.

Об этом рассказал один из оккупанто в телефонном разговоре с родственниками, который перехватила СБУ.

Так, на юге Украины была наголову разбита 58-я армия врага, которую сами оккупанты называли одной из передовых в России.

"В 2018 году ее переоснастили новейшими вооружением и техникой, "аналогов которым нет", а сейчас ВСУ сделали так, что "нет" самой 58-й армии Южного военного округа РФ", — отметили в СБУ.

В телефонном разговоре оккупант жалуется, что в некоторых ротах 58-й армии РФ в живых осталось 3-4 человека.

"От 58-й армии вообще ничего не осталось. Она считалась самой тяжелой армией в Южном военном округе. По итогам, от нее не осталось практически ничего. Валера Бакин в 58-й армии служил. У него в роте ни одного человека живого нет! Всех, короче, убили. Всю роту. У нас там тоже есть роты, где осталось 3 человека, 4 человека", – рассказывает своей жене российский захватчик.