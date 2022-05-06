В Роттердаме, куда эвакуировали мариупольцев, россияне разбили все автомобили с украинскими номерами

В Роттердаме, куда эвакуировали мариупольцев, россияне разбили все автомобили с украинскими номерами

В ночь на 6 мая в Роттердаме, куда были эвакуированы мариупольцы, россияне разбили все автомобили с украинскими номерами.

На месте сейчас много полиции и представители Красного креста.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Россияне не дают покоя мариупольцам и украинцам даже за границей. Наши мариупольцы, женщины и дети, которые были эвакуированы и в итоге размещены в порту г. Роттердам (Нидерланды) на большом лайнере, сообщают что ночью россияне разбили все автомобили с украинскими номерами, что было возле лайнера", — написал он.

По словам Андрющенко, мариупольцы говорят, что эта агрессия из-за того, что Нидерланды отказались обслуживать российские суда. "Пожалуй, это лучший ответ в споре, виноват ли в войне только Путин, или все граждане Российской Федерации. Пока не будут отменены визы для россиян — в Европе не будет покоя никому", — подчеркнул советник мэра Мариуполя.

Стоит отметить, что город Мариуполь, который разрушен на 95%, находится в блокаде российских оккупантов с 1 марта, но взять его полностью под контроль врагу не удается.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 72-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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