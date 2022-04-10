Служба в ВСУ и в территориальной обороне: чем отличается

В Ровенской области 70-летний дедушка пожаловался в ОГА на военкомат: не хотят дать оружие и отправить воевать

В Ровенской области 70-летний дедушка пожаловался в ОГА на военкомат: не хотят дать оружие и отправить воевать

Пенсионер написал письмо руководителю области.

В Ровенской области 70-летний пенсионер пожаловался в ОГА на военкомат, где отказались брать его в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

По его словам, об инциденте стало известно из письма ровенчанина, с которым он обратился к главе ОГА.

По словам дедушки, в военкомате отказываются отправить его воевать. Так что потом он обратился в полицию, но и там не помогли. Именно поэтому пенсионер написал письмо начальнику Ровенской ОВА с просьбой выдать оружие и отправить на фронт.

"Понятно, что в связи с его возрастом — это невозможно. Но такие люди — пример того, насколько надежный тыл в Ровенской области", — подчеркнул Виталий Коваль.

Как сообщалось, пока российская армия бомбит украинские города, украинцы спасают не только своих детей и близких, но и животных из всех самых горячих точек страны. Фудстилист Ольга Драч и ее сестра – фотограф Евгения Драч – рассказали, как смогли эвакуировать из Киева в безопасное место животных.

Читайте также: