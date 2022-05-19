В Ровенской области будут судить белоруса, прославлявшего российских оккупантов

В Ровенской области будут судить белоруса, прославлявшего российских оккупантов

Служба безопасности Украины в Ровенской области завершила досудебное расследование в отношении белоруса, оправдывающего действия захватчиков и отрицавшего вооруженную агрессию РФ против Украины.

Мужчине уже сообщили о подозрении.

Об этом говорится на странице СБУ в Facebook.

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По данным спецслужбы, уроженец Беларуси, уже много лет проживающий в Варасском районе Ровенщины, отрицал причастность военнослужащих РФ к обстрелам украинских городов.

Он также оправдывал уничтожение войсками страны-агрессора объектов критической и гражданской инфраструктуры Ровенского региона.

В его отношении в суд уже направлен обвинительный акт. Мужчине инкриминируют оправдывание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификацию ее участников (ч.1 ст.436-2 УКУ).

Напомним, что сотрудники спецслужбы задержали жителя Чугуевского района Харьковской области, сдававшего позиции украинских военных. Информацию о перемещении ВСУ, которую предоставлял коллаборант, в дальнейшем передавали российской спецслужбе.

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