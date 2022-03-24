В Ровенской области гражданским лицам запретили ходить в лес

В Ровенской области гражданским лицам запретили ходить в лес

Причины такого решения в Ровенской ОВО не указывают.

В Ровенской области официально запретили гражданским ходить в лес. Соответствующее решение будет действовать только на период войны.

Об этом в своем Фейсбуке сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

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Так, в частности, гражданским лицам запрещено посещать леса и въезд в леса Ровенской области (кроме транзитных путей).

Исключение только для ВСУ, командования видов отдельных отдельных войск войск (сил) ВСУ, управления оперативных командований, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Управления государственной охраны Украины, Министерства внутренних дел Украины, других органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и тех, кто используется для лесохозяйственной цели.

"Друзья, отнеситесь с пониманием к этим ограничениям. Ваша безопасность – самое важное!" — подчеркнул Коваль.

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