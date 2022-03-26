В Ровенской области локализовали масштабный пожар на нефтебазе после ракетного удара

В Ровенской области локализовали масштабный пожар на нефтебазе после ракетного удара

Химический и радиационный фон в норме.

В городе Дубно Ровенской области локализовали масштабный пожар на нефтебазе. Он возник после того, как российские оккупанты запустили туда ракету.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

"Пожар на нефтебазе города Дубно локализован. На месте работает 12 единиц техники и 65 спасателей", — сказал он.

Коваль добавил, что "также действует химическая лаборатория ГСЧС и лабораторного центра города Ровно. Химический и радиационный фон – в норме. Гражданскому населению ничто не угрожает, не нужно эвакуировать ни детей, ни взрослых. Ситуация контролируемая. Работаем дальше".

Отметим, что 26 марта было два попадания по объектам критической инфраструктуры во Львове. Первое – по нефтебазе в самом городе, по жилому кварталу. Второе – по объекту оборонной инфраструктуры, по заводу, также расположенному в жилом массиве.

А в 10 километров от Луцка в субботу, 26 марта, сбили предположительно вражеский беспилотник или ракету.

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