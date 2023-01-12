В Ровенской области на границе с Беларусью активно строят защитные сооружения: появились фото

Только в один из дней к строительству защитных сооружений приобщилось более 150 добровольцев.

На севере Ровенской области активно строят инженерные и фортификационные постройки.

Об этом заявил глава Ровенской области Виталий Коваль.

"Продолжаем готовиться к обороне населенных пунктов Ровенской области. На севере активно строим инженерные и фортификационные сооружения", – об этом он написал в Телеграмме.

По его словам, жители Варасского и Сарненского районов помогают копать окопы. Только в один из дней пришло более 150 добровольцев.

"Есть и те, кто работает постоянно, даже в праздничные дни. Приоритет на 2023 год – победа в войне и безопасность жителей Ровенщины. Работаем", – подытожил он.

Напомним, в конце декабря 2022 года генерал-майор запаса СБУ, экс-замглавы спецслужбы Виктор Ягун заявлял, что во время нового большого наступления России на Украину одним из приоритетных направлений для врага может быть Ровенская АЭС. Шантажем атак по ней Москва попытается посадить Киев за стол переговоров.

Военный эксперт Олег Жданов также предполагал, что оккупанты могут попытаться прорвать границу Украины на Ровенском, Волынском, Житомирском направлениях. Цель врага – оттащить часть украинских войск к северу от других направлений.

По мнению руководителя Ровенской ОВА Виталия Коваля, Лукашенко может дать приказ на вторжение, но мотива у белорусов нет. Кроме того, он говорит, что и сами белорусы могут не выполнить приказ, поскольку уже случаи, когда разрезали колеса, спускали дизель в машинах. Также они могут делать вид, что настроены на активный прорыв.

По данным Пентагона, признаков того, что Беларусь планирует вступить в войну против Украины, пока нет.

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