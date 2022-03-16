В Ровенской области на коленях простились с 21 погибшим от ракетного удара россиян по телевышке (фото)

В Ровенской области на коленях простились с 21 погибшим от ракетного удара россиян по телевышке (фото)

Оккупанты атаковали телевизионную башню 14 марта.

В Ровенской области 16 марта простились с погибшими в результате авиаударов российских оккупантов по телевышке. Россияне варварски убили 21 человека.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

"Сегодня прощаемся с погибшими от авиаударов по телевышке. Враг унес 21 жизнь", — заявил Коваль.

Это 17 жителей Ровенского района (Великий Алексин, Городок, Шубков, Клевань, Караевичи, Франивка, Гоща, Обаров, Горбаков, Андрусиев, Костополь, Симонов, Бугрин), трое ровенчан и один волынянин (село Сенкевичевка).

Приносим искренние соболезнования семьям, родным и друзьям погибших. Светлая память!

Напомним, российские оккупанты нанесли авиаудар по телевизионной башне в селе Антополь возле Ровно 14 марта. Звук от взрыва был слышен более в более десяти километрах от места происшествия.

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