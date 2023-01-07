В Ровенской области на Святвечер вся семья отравилась угарным газом: подробности

Семья с двумя детьми отравилась угарным газом.
В Ровенской области вся семья отравилась угарным газом. Их госпитализировали в удовлетворительном состоянии.
Об этом сообщили в ГСЧС Ровенской области.
"6 января в больницу с диагнозом "отравление угарным газом" госпитализированы жители села Опарипсы Дубенского района: женщина 1984 г.р. и мужчина 1985 г.р. и двое детей — мальчики 2008 и 2016 г.р. Их состояние удовлетворительное", — говорится в сообщении.
В ГСЧС призывали быть осторожными с угарным газом и проверять газовую колонку или котел.
Напомним, в селе Белино Подольского района Одесской области на Святвечер в пожаре погибли 31-летняя мать и ее трое маленьких сыновей. Отец детей получил травмы, его госпитализировали.
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