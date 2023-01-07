В Ровенской области на Святвечер вся семья отравилась угарным газом: подробности

В Ровенской области вся семья отравилась угарным газом. Их госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Об этом сообщили в ГСЧС Ровенской области.

"6 января в больницу с диагнозом "отравление угарным газом" госпитализированы жители села Опарипсы Дубенского района: женщина 1984 г.р. и мужчина 1985 г.р. и двое детей — мальчики 2008 и 2016 г.р. Их состояние удовлетворительное", — говорится в сообщении.

В ГСЧС призывали быть осторожными с угарным газом и проверять газовую колонку или котел.

Напомним, в селе Белино Подольского района Одесской области на Святвечер в пожаре погибли 31-летняя мать и ее трое маленьких сыновей. Отец детей получил травмы, его госпитализировали.

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