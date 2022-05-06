В Ровенской области с 10 мая изменят время комендантского часа

В Ровенской области с 10 мая изменят время комендантского часа

С 10 мая на всей территории Ровенской области будет действовать комендантский час с 23:00 до 5:00.

Такое решение, по словам главы Ровенской областной военной администрации Виталия Коваля, было принято во время заседания Совета обороны области.

Об этом глава области сообщил на своей странице в Telegram-канале.

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Кроме этого, решили, что с завтрашнего дня продлится время продажи алкоголя в магазинах и заведениях общепита с 11:00 до 21:00.

Также по просьбе патрульной полиции и Службы автомобильных дорог планируют начать восстанавливать:

дорожные знаки ограничения максимальной скорости в пределах всей Ровенской области.

названия населенных пунктов на государственных дорогах, но только в Дубенском и Ровенском районах.

Как сообщалось ранее, украинцев призывают быть особенно внимательными к уведомлениям тревоги с 7 по 9 мая включительно из-за повышенного риска обстрелов Украины оккупантами.

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