В Ровенской области с 10 мая изменят время комендантского часа

С 10 мая на всей территории Ровенской области будет действовать комендантский час с 23:00 до 5:00.
Такое решение, по словам главы Ровенской областной военной администрации Виталия Коваля, было принято во время заседания Совета обороны области.
Об этом глава области сообщил на своей странице в Telegram-канале.
Кроме этого, решили, что с завтрашнего дня продлится время продажи алкоголя в магазинах и заведениях общепита с 11:00 до 21:00.
Также по просьбе патрульной полиции и Службы автомобильных дорог планируют начать восстанавливать:
- дорожные знаки ограничения максимальной скорости в пределах всей Ровенской области.
- названия населенных пунктов на государственных дорогах, но только в Дубенском и Ровенском районах.
Как сообщалось ранее, украинцев призывают быть особенно внимательными к уведомлениям тревоги с 7 по 9 мая включительно из-за повышенного риска обстрелов Украины оккупантами.
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