В Ровенской области попрощались с бойцом, который в 18 лет встал на защиту Киева и Востока страны

В 18 лет он встал на защиту Киева, а уже через несколько месяцев – защищал Украину на Востоке. Мечтал о скорейшей победе, а после нее — о карьере актера, а ныне тысячи людей пришли на прощание с ним, говорится в ТСН.

Всегда веселый и жизнерадостный – Назария Войтовича в его родном городе Радивилов знали все. "Он здесь местная звезда, ни одного концерта у нас в городе без него не происходило", – рассказывает мама павшего бойца Ольга.

Через месяц на войне он стал своим и для собратьев. "По возрасту он мог быть моим сыном, он был не по своему возрасту взрослым, он поддерживал тех, кому было тяжело", — утверждает "Док".

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"Это он так говорил, что кто, как не мы, мам. Мам, не плачьте, там тоже чьи-то дети", — пересказал слова сына женщина.

Получил позывной «Малый», потому что был среди собратьев едва ли не самым молодым, еще вчерашний школьник и будущий соцработник по специальности. У него была куча увлечений – кикбоксинг, футбол, а еще безумная мечта с детства – стать актером. Но самым важным делом жизни стала для Назария-Победа. Он быстро овладел военным делом и уже летом «Малый» защищал Украину на востоке. "Он рвался на фронт, потому что там ребята, там ребятам нужно помощь", — вспоминает слова сына мама.

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Он был действительно поддержкой для собратьев. «Барс», который несколько дней подряд с Назарием — тогда еще 18-летним студентом Драгоманова — пытались записаться в терроборону Киева, теперь обязан «Малому» жизнью, когда ему прилетело в окоп. "Он меня из обломков доставал, я был без сознания. Если бы не он, то я не знаю, чем бы это закончилось. Он получил контузию, но остался дальше выполнять боевое задание", — рассказывает боец.

Сейчас с Назарием прощаются на коленях. В прошлом месяце ему исполнилось 19, он получил звание младшего сержанта.

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