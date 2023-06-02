В Ровенской области СБУ задержала белорусского агента КГБ: собирал информацию возле границы

Мужчина получил вид на постоянное проживание в Украине. И помогал захватчикам.

СБУ задержала белорусского агента КГБ, который шпионил за северной границей Украины. Мужчина длительное время проживает в Ровенской области и имеет вид на постоянное проживание в нашем государстве.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, в начале полномасштабной войны мужчина был завербован сотрудником белорусского КГБ и осуществлял разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

“Задачей агента был сбор данных об обороне северных границ нашего государства и маршруты перемещения военной техники. Сотрудники СБУ задержали вражеского приспешника по месту его жительства во время очередной попытки передачи разведданных в сб. Установлено, что в поле зрения белорусского КГБ он попал в качестве бывшего командира подразделения десантно-штурмовых войск советского союза. Тогда он активно участвовал в боевых действиях в Афганистане”, — рассказали в СБУ.

Там также добавили, что для выполнения задач в Ровенской области он обходил пограничную территорию и наблюдал за перемещением Сил обороны.

“На основании собранных доказательств задержанному доложено о подозрении. В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления”, — отметили в СБУ.

Напомним, что СБУ обратилась к владельцам уличных вебкамер из-за ракетных обстрелов по Украине.

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