В Ровенской области СБУ задержала коллаборанта и боевика из террористической группировки "Сомали"

В Ровенской области СБУ задержала коллаборанта и боевика из террористической группировки "Сомали"

В течение 18 марта СБУ задержала коллаборантов в четырех областях и Киеве.

Служба безопасности Украины в течение 18 марта задержала коллаборантов, мошенников и предателей в четырех областях и Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В Ровенской области:

СБУ задержала мужчину, передавшего российским оккупантам информацию о перемещении техники ВСУ и расположении воинских частей для нанесения авиаударов.

В Днепропетровской области:

Служба безопасности разоблачила мошенников, выманивавших деньги, предназначенные для обороны украинских городов.

В Винницкой области:

Бойцы "Альфы" СБУ схватили боевика так называемой "ДНР", который "служив" сапером в террористической группировке "Сомали".

В Киеве:

СБУ задержала еще одного изменника, который "сливал" боевикам так называемых "Л/ДНР" и российской армии данные о бойцах и технике ВСУ.

В Одесской области:

Задержан житель, который собирал и передавал врагу фотоматериалы с расположением и оснащением блокпостов Теробороны.

В настоящее время все разоблаченные предатели задержаны.

Напомним, в Харькове задержаны диверсанты: в квартире обнаружили антенны и радиотехнику.

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