В Ровенской области СБУ задержала коллаборанта и боевика из террористической группировки "Сомали"

В течение 18 марта СБУ задержала коллаборантов в четырех областях и Киеве.
Служба безопасности Украины в течение 18 марта задержала коллаборантов, мошенников и предателей в четырех областях и Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В Ровенской области:
СБУ задержала мужчину, передавшего российским оккупантам информацию о перемещении техники ВСУ и расположении воинских частей для нанесения авиаударов.
В Днепропетровской области:
Служба безопасности разоблачила мошенников, выманивавших деньги, предназначенные для обороны украинских городов.
В Винницкой области:
Бойцы "Альфы" СБУ схватили боевика так называемой "ДНР", который "служив" сапером в террористической группировке "Сомали".
В Киеве:
СБУ задержала еще одного изменника, который "сливал" боевикам так называемых "Л/ДНР" и российской армии данные о бойцах и технике ВСУ.
В Одесской области:
Задержан житель, который собирал и передавал врагу фотоматериалы с расположением и оснащением блокпостов Теробороны.
В настоящее время все разоблаченные предатели задержаны.
Напомним, в Харькове задержаны диверсанты: в квартире обнаружили антенны и радиотехнику.
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