В Ровенской области создали новую военную администрацию: есть ли угроза со стороны Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский 20 февраля издал указ о создании городской военной администрации в городе Вараш Ровенской области. Как пояснил глава Ровенской ОВА Александр Коваль, Варахскую городскую военную администрацию создали не из-за угрозы военного наступления со стороны Беларуси.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, главными задачами Варашской городской военной администрации станут вопросы безопасности, обороны, бюджета. Речь идет о стратегическом значении Ровенской АЭС.

"Ключевое – создание Варашской ГВА не связано с наступлением из Беларуси. Речь идет о стратегическом значении Ровенской АЭС и среде безопасности в Вараше. Поэтому еще в июле по просьбе военных и во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандующего Ровенская ОВА обратилась к президенту с инициативой по созданию Варашской ГВА", — объяснил глава ОВА.

Коваль добавил, что сейчас идет подготовка к ее регистрации как юридического лица. Он рассматривает вопросы структуры и штата ГВА.

Коваль также встретился с городским головой Вараша Александром Мензулом и объяснил, что он вместе с городским советом будут работать дальше. Работа продлится уже в тандеме с начальником Варашской ГВА Людмилой Марининой.

"Обсудил с ними зоны ответственности и распределение обязанностей. Подчеркнул — между ними должно быть четкое взаимодействие и скоординированность действий", — добавил Александр Коваль.

Напомним, в ГУР ответили, может ли Россия пойти в большое наступление еще на одном направлении.

Читайте также ведущие новости дня: