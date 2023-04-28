В Ровенской области водитель маршрутки нахамил военнослужащему, который вернулся с фронта: как его наказали

В Ровенской области водитель своим дерзко нахамил украинскому военному, который возвращался с фронта после второго ранения. Кроме того, местные власти настоятельно рекомендую перевозчику уволить водителя.

Скандальный случай произошел 26 апреля в маршрутке "Селец-Дубровица-Ровно", сообщила очевидца Людмила Главацкая, информирует " Общественное ".

Также читайте Избиение военного в Хмельницком: наказали ли патрульных и направят ли дело в суд

Женщина рассказала, что военный зашел в маршрутку с двумя пакетами и сумкой на спине. Он сказал водителю, что сядет на свое место внутри автобуса и передаст за проезд, поскольку у него заняты руки.

На что водитель заявил: "Нет, давай сейчас, я вам не доверяю".

Военный поставил пакеты, снял рюкзак и достал деньги, после чего сел на свое место. "Привлекли внимание слезы, которые бежали у защитника по щекам почти без перестанка вплоть до Дубровицы", – рассказала очевидица.

Главацкая заявила, что люди в маршрутке начали разговор с военным, и он рассказал, что получил на фронте уже второе ранение и идет домой.

Ему было тяжело сквозь слезы что-то говорить и рассказывать, но ему было очень больно не от ран, а от оскорбительного унижения. Он только сказал: как так нам не доверять, мы же отдаем свою жизнь, мои ребята еще там в аду, а он нам не доверяет", – рассказала Людмила.

Выходя из маршрутки, военный подошел к водителю и сказал: "Мне не обидно за себя, но, может, ты немного вежливее отнесся к военным".

На что снова получил очередную порцию хамства: "Ты мне не тыкай, потому что сейчас как тыкну".

Эта история возмутила местных жителей, потребовавших наказания для наглого водителя. Сообщается, что начальник областного департамента инфраструктуры Федор Мисюра, также находящийся в рядах ВСУ, заявил, что ОВА настоятельно рекомендует перевозчику уволить хамовитого водителя.

"Мы пришли к выводу, что этот водитель безапелляционно должен быть уволен. У него репутация не из лучших. Перевозчикам характеристика с данными и рекомендациями не допускать его к работе тоже предоставлена", — отметил Мисюра.

Кроме того, представители центра комплектования обнаружили хамовитого водителя и вручили ему повестку.

Напомним, ранее беременная снайперша Евгения Эмеральд рассказала, что охранник жилого комплекса, где она проживает, нахамил ей и не хотел пропускать женщину на автомобиле ее мужа.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Киеве военного в балаклаве выгнали из маршрутки.

Читайте также: