В Ровенской области задержали двух местных жительниц, которые оправдывали зверства армии РФ в Буче и Ирпене

В Ровенской области задержали двух местных жительниц, которые оправдывали зверства армии РФ в Буче и Ирпене

Двух жительниц Ровенщины задержали правоохранители по подозрению в оправдывании вооруженной агрессии РФ.

Они отрицали факт геноцида, совершенного российскими военными в населенных пунктах Киевщины – в Буче и Ирпене.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Как сообщается, женщины считали зверства, которые российские оккупанты совершили на украинской земле — постановкой власти, организованной для разжигания национальной розни.

"Также одна из подозреваемых отрицала массовое убийство украинских граждан на железнодорожном вокзале в Краматорске, обвиняя в этом военнослужащих ВСУ. При процессуальном руководстве Ровенской областной прокуратуры двум жителям Ровенщины сообщено о подозрении в оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и глорификации ее участников”, — отметили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Напомним, что госпожа посол Великобритании посетила Ирпень.

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