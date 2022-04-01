В Ровенской области жители сдали полиции корректировщика авиаударов, который месяц жил в землянке в лесу

В Ровенской области жители сдали полиции корректировщика авиаударов, который месяц жил в землянке в лесу

Сам предатель объяснил полицейским, что в деревне якобы живет его бабушка, к которой приехал с начала войны.

В Ровенской области благодаря внимательным местным жителям полицейские задержали уроженца Днепропетровщины, который был корректировщиком россиян. Молодой человек сам вырыл землянку в лесу и месяц там жил, пока его не поймали.

Об этом сообщает ГУНП в Ровенской области.

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По словам жителей села, молодой человек часто уезжал, в том числе и в те населенные пункты, где происходили авиаудары. Более тщательной проверкой лица занимаются работники СБУ, куда его доставили полицейские.

Как сообщает полиция, о подозрительном муже полицейскому офицеру общины сообщили жители села Грушвица Друга Ровенского района. Вечером 31 марта его задержали правоохранители. При себе у мужчины было два мобильных телефона и планшет: это также будут проверять работники СБУ. Правоохранители установили, что 23-летний уроженец Кривого Рога почти месяц проживал в землянке, выкопанной собственноручно в лесном массиве.

Сам предатель объяснил полицейским, что в деревне якобы живет его бабушка, к которой приехал с началом полномасштабного вторжения. Однако, по его словам, уже в первые дни проживания с ней начались конфликты, поэтому молодой человек покинул дом.

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