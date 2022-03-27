В Ровенской ОВА заявили, что оккупанты ракетным ударом полностью разрушили нефтебазу в Дубно

Разрушения велики, заметил Виталий Коваль.
Нефтебаза в Дубно, по которой 26 марта россияне нанесли ракетный удар, разрушена полностью в результате атаки оккупантов. Человеческих жертв, предварительно, нет.
Об этом заявил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
"Разрушения велики. Но, слава Богу, без человеческих жертв. База разрушена полностью. Должны идти дальше", — сказал Коваль.
Он отметил, что утром ситуация в Ровенской области спокойная.
Напомним, что 26 марта было два попадания по объектам критической инфраструктуры во Львове. Первое – по нефтебазе в самом городе, по жилому кварталу. Второе – по объекту оборонной инфраструктуры, по заводу, также расположенному в жилом массиве.
А в 10 километрах от Луцка в субботу, 26 марта, сбили предположительно вражеский беспилотник или ракету.