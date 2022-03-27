В Ровенской ОВА заявили, что оккупанты ракетным ударом полностью разрушили нефтебазу в Дубно

В Ровенской ОВА заявили, что оккупанты ракетным ударом полностью разрушили нефтебазу в Дубно

Разрушения велики, заметил Виталий Коваль.

Нефтебаза в Дубно, по которой 26 марта россияне нанесли ракетный удар, разрушена полностью в результате атаки оккупантов. Человеческих жертв, предварительно, нет.

Об этом заявил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

"Разрушения велики. Но, слава Богу, без человеческих жертв. База разрушена полностью. Должны идти дальше", — сказал Коваль.

Он отметил, что утром ситуация в Ровенской области спокойная.

Напомним, что 26 марта было два попадания по объектам критической инфраструктуры во Львове. Первое – по нефтебазе в самом городе, по жилому кварталу. Второе – по объекту оборонной инфраструктуры, по заводу, также расположенному в жилом массиве.

А в 10 километрах от Луцка в субботу, 26 марта, сбили предположительно вражеский беспилотник или ракету.

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