В Ровно демонтировали памятник с советской техникой: на Холме Славы пушки развернут на Москву

В Ровно демонтировали памятник с советской техникой: на Холме Славы пушки развернут на Москву

В городе планируется переименовать улицы.

В Ровно демонтировали памятник с советской техникой – самоходную артустановку.

Об этом в Facebook сообщил секретарь Ривнесовета Виктор Шакирзян.

"Первый пошел! На этом месте будет стоять наша украинская техника, которая защищала Украину от российских оккупантов, а советская САУ будет ждать создания музея советской оккупации или лучше сказать советского хлама, на Холме Славы", — подчеркнул чиновник.

По его словам, технику перевезут на Холм Славы и установят дулом на Москву. Также в том направлении развернут пушки и танки, которые есть на мемориале.

Следует отметить, что решение было принято во время заседания комиссии по наименованию улиц. Кроме того, решили избавиться от символов советской оккупации в Ровно. Затем уберут и памятник Михаилу Богомолову, который имеет вид танка. Кроме того, в городе планируется переименовать улицы, названные в честь российских деятелей.

Как сообщалось, в Тернополе был демонтирован советский символ "Самолет МИГ-17". Он был расположен у входа в парк Национального возрождения на массиве "Восточный".

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