В Ровно и области вводят веерные отключения из-за атак России на электроподстанции

В Ровенской области возник дефицит мощностей электроэнергии из-за ракетных обстрелов России по критической инфраструктуре, поэтому в ОВА приняли решение ввести графики ограничения электроснабжения.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

По его словам, период пиковой нагрузки электроснабжения будет отсутствовать на таких улицах:

Коновальца

Волынской дивизии

Мельника

Князя Романа

Богоявленская

частично Гагарина

частично Грушевского

Также Коваль добавил, что будут поочередно применяться стабилизационные отключения на Владимиреччине, Сарненщине, Дубровиччине, Березновщине, Гощанщине, Острожчине, Костопольщине, Коречине, Здолбуновщине.

"Призываю не перегружать сети энергоемкими электроприборами. Отнеситесь с пониманием к работе энергетиков!", — подчеркнул чиновник.

В Ровнооблэнерго отметили, что в настоящее время невозможно составить графики стабилизационных отключений, поэтому потребителей будут предупреждать раньше времени.

"Это возможно, когда питание подается по нормальной схеме, а не резервной. Будем пытаться делать это завтра, когда ситуация стабилизируется и когда, надеемся, будет восстановлено поврежденное на подстанциях электрооборудование", — добавили в облэнерго.

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Россия атаковала объекты энергетики Украины

Утром 22 октября Россия снова обстреляла Украину ракетами. Целями являлись объекты критической инфраструктуры. Перед этим воздушная тревога была объявлена на территории всей страны. В Киевской ОВА сообщили, что в области работает ПВО. Ракеты удалось сбить во время двух серий "тревог". Об успешной работе ПВО сообщили и во Львовской области.

Дважды в день атаковали россияне Волынь. В отдельных населенных пунктах местами исчезли свет и вода, а также ухудшилась связь. В Луцке "прилет" по объекту энергетики подтвердил мэр.

Российские захватчики атаковали критические объекты инфраструктуры в Кропивницком и Голованевском районах.

Оккупанты нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Ровенской области. В части Ровенского района исчезло электропитание.

На месте попадания в Ровно до сих пор работают спасатели: подробности обстрела города

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