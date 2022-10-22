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В Ровно и области вводят веерные отключения из-за атак России на электроподстанции

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В Ровно и области вводят веерные отключения из-за атак России на электроподстанции

Фото: pixabay.com

Пока невозможно составить графики стабилизационных отключений, поэтому потребителей будут предупреждать заранее.

В Ровенской области возник дефицит мощностей электроэнергии из-за ракетных обстрелов России по критической инфраструктуре, поэтому в ОВА приняли решение ввести графики ограничения электроснабжения.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

По его словам, период пиковой нагрузки электроснабжения будет отсутствовать на таких улицах:

  • Коновальца
  • Волынской дивизии
  • Мельника
  • Князя Романа
  • Богоявленская
  • частично Гагарина
  • частично Грушевского

Также Коваль добавил, что будут поочередно применяться стабилизационные отключения на Владимиреччине, Сарненщине, Дубровиччине, Березновщине, Гощанщине, Острожчине, Костопольщине, Коречине, Здолбуновщине.

"Призываю не перегружать сети энергоемкими электроприборами. Отнеситесь с пониманием к работе энергетиков!", — подчеркнул чиновник.

В Ровнооблэнерго отметили, что в настоящее время невозможно составить графики стабилизационных отключений, поэтому потребителей будут предупреждать раньше времени.

"Это возможно, когда питание подается по нормальной схеме, а не резервной. Будем пытаться делать это завтра, когда ситуация стабилизируется и когда, надеемся, будет восстановлено поврежденное на подстанциях электрооборудование", — добавили в облэнерго.

Россия атаковала объекты энергетики Украины

Утром 22 октября Россия снова обстреляла Украину ракетами. Целями являлись объекты критической инфраструктуры. Перед этим воздушная тревога была объявлена на территории всей страны. В Киевской ОВА сообщили, что в области работает ПВО. Ракеты удалось сбить во время двух серий "тревог". Об успешной работе ПВО сообщили и во Львовской области.

Дважды в день атаковали россияне Волынь. В отдельных населенных пунктах местами исчезли свет и вода, а также ухудшилась связь. В Луцке "прилет" по объекту энергетики подтвердил мэр.

Российские захватчики атаковали критические объекты инфраструктуры в Кропивницком и Голованевском районах.

Оккупанты нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Ровенской области. В части Ровенского района исчезло электропитание.

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