В Ровно и области вводят веерные отключения из-за атак России на электроподстанции

Пока невозможно составить графики стабилизационных отключений, поэтому потребителей будут предупреждать заранее.
В Ровенской области возник дефицит мощностей электроэнергии из-за ракетных обстрелов России по критической инфраструктуре, поэтому в ОВА приняли решение ввести графики ограничения электроснабжения.
Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
По его словам, период пиковой нагрузки электроснабжения будет отсутствовать на таких улицах:
- Коновальца
- Волынской дивизии
- Мельника
- Князя Романа
- Богоявленская
- частично Гагарина
- частично Грушевского
Также Коваль добавил, что будут поочередно применяться стабилизационные отключения на Владимиреччине, Сарненщине, Дубровиччине, Березновщине, Гощанщине, Острожчине, Костопольщине, Коречине, Здолбуновщине.
"Призываю не перегружать сети энергоемкими электроприборами. Отнеситесь с пониманием к работе энергетиков!", — подчеркнул чиновник.
В Ровнооблэнерго отметили, что в настоящее время невозможно составить графики стабилизационных отключений, поэтому потребителей будут предупреждать раньше времени.
"Это возможно, когда питание подается по нормальной схеме, а не резервной. Будем пытаться делать это завтра, когда ситуация стабилизируется и когда, надеемся, будет восстановлено поврежденное на подстанциях электрооборудование", — добавили в облэнерго.
Россия атаковала объекты энергетики Украины
Утром 22 октября Россия снова обстреляла Украину ракетами. Целями являлись объекты критической инфраструктуры. Перед этим воздушная тревога была объявлена на территории всей страны. В Киевской ОВА сообщили, что в области работает ПВО. Ракеты удалось сбить во время двух серий "тревог". Об успешной работе ПВО сообщили и во Львовской области.
Дважды в день атаковали россияне Волынь. В отдельных населенных пунктах местами исчезли свет и вода, а также ухудшилась связь. В Луцке "прилет" по объекту энергетики подтвердил мэр.
Российские захватчики атаковали критические объекты инфраструктуры в Кропивницком и Голованевском районах.
Оккупанты нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Ровенской области. В части Ровенского района исчезло электропитание.
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