В Ровно конфисковали автомобиль пьяного водителя на нужды ВСУ (фото)

В Ровно конфисковали автомобиль пьяного водителя на нужды ВСУ (фото)

Первый – пошел.

Патрульная полиция Ровно конфисковала авто у нетрезвого водителя на нужды Вооруженных Сил Украины или территориальной обороны.

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Об этом 2 марта сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

"Первый – пошел", – написал он.

Напомним, что за шесть дней войны в Украине задержали десятки мародеров. Каждого не просто задержали, но и изобрели срамное наказание – сняли одежду и примотали к столбам.