В Ровно массовая декоммунизация: железо и скульптуры переедут на холм, где уже создают музей оккупации

В Ровно массовая декоммунизация: железо и скульптуры переедут на холм, где уже создают музей оккупации

Искаженная история на улицах городов, сел – вымышленные подвиги и мифы, на которых росли поколения в СССР, ныне опровергаются.

В Ровно сбросили бюст диверсанта-террориста Кузнецова и декоммунизировали улицу Тувинских добровольцев – тех тувинцев, которые сейчас идут убивать украинцев, говорится в ТСН.

Дядя Василий в ведрах несет советскую историю – это буквы от фамилий Советских генералов. Когда-то их чтили как богов, несли цветы и падали в колени на 9 мая. Теперь эти скульптуры на задворках истории и города, за которыми присматривает дядя Василий. Тракторами, кранами и руками в Киеве декоммунизируют Советскую историю.

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Вся советская история — это пропаганда и вымысел. Так из террориста Кузнецова Москва слепила разведчика, который работал в Ровно и выдавал себя за немецкого офицера. Бюсты диверсанта сбросили накануне. Бронза, камень, бетон и железо – это то, из чего делали скульптуры и монументы красных генералов и техники.

8 лет войны, а весь этот советский хлам спокойно стоял в областном центре. Только сейчас переименовывают улицы и убирают латники. «Это нужно было давно сделать, уже к концу мая их в городе не будет…», – уверяет секретарь городского совета Ровно Виктор Шакирзян.

Еще месяц назад советские броненосцы дулами стояли направлены на Запад, теперь на Восток, потому что враг там. Все декоммунизированное железо и скульптура переедут на холм, где уже создают музей оккупации. «Здесь будут вещи как с нынешней войны, так и оккупации 1939 Советами и 1941 фашистами…», — говорит волонтер Александр Гребенюк.

В Ровно сбросили бюст Кузнецова и декоммунизировали улицу Тувинских добровольцев

Пока чиновники думают – народ уже делает. Народная декоммунизация улицы, по которой немецкие оккупанты гнали людей в 1941 году, а советские в 1944, состоялась. От всего советского в городе хотят избавиться за месяц, а затем приступят к области. Больше не будет чужой истории на этой территории.

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