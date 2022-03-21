В Ровно подозреваемый в госизмене признал вину и "передумал" выходить из-под ареста

Мужчина с прошлого года передавал информацию о расположении воинских частей в Ровенской области.

В Ровно судили подозреваемого в государственной измене. Мужчина, по данным следствия, получал задания от российского правоохранителя и еще начиная с прошлого года передавал информацию о расположении военных частей в Ровенской области, а уже во время полномасштабного вторжения РФ в Украину осуществлял осмотр железнодорожных вокзалов на наличие украинской военной техники.

Об этом сообщают журналисты ТСН.

В Ровенском апелляционном суде рассматривали апелляционную жалобу стороны защиты и обвиняемого в государственной измене Александра Кириченко. Сам подозреваемый на суде присутствовал онлайн из СИЗО. 8 марта в городском суде Ровно был взят под стражу на 60 суток. «Кириченко обвиняют в том, что он действуя по заказу представителей Российской Федерации у правоохранительных органов, в интересах следствия сейчас не могу сказать, собирал информацию о расположении воинских частей на территории Ровенской области, перемещении техники и предоставлял эту информацию представителю государства-агрессора. Что удивительно, свою вину признает, дал показания, которые в принципе совпадают с материалами уголовного производства», — комментирует прокурор Владимир Филиппов.

Но со взятием под стражу обвиняемый не согласился и вместе со своей защитницей обратились с апелляцией. Однако вдруг в зале суда подозреваемый с адвокатом решили от этой жалобы отказаться, автоматически согласившись на продолжение пребывания подозреваемого Кириченко под стражей. Такое решение защитница отказалась комментировать. «Коллегия судей приняла: апелляционное производство, по апелляционной жалобе защитника Иващенко, действующей в интересах подозреваемого Кириченко Александра Сергеевича, на определение следователя судьи Ровенского городского суда от 8 марта 2022 года, по избранию Кириченко меры пресечения в виде содержания под стражу. Определение обжалованию в кассационном порядке не подлежит», — отметил председательствующий коллегии судей Ровенского апелляционного суда Олег Полюхович.

За государственную измену во время военного состояния обвиняемому Кириченко грозит пожизненное заключение.

В Ровно судили подозреваемого в государственной измене

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