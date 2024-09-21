В Ровно женщина получила наказание за публикацию в Telegram: что она написала

Ровенская женщина признала свою вину за распространение информации о вручении повесток.

В Ровенской области администратор Telegram-канала предстала перед судом из-за публикации данных о местах и времени вручения повесток в Березном.

Об этом сообщает Ровно Вечернее.

Как стало известно из приговора Ровенского городского суда, женщина в феврале и июне 2024 размещала в соцсети информацию о районах, где работники ТЦК и СП раздавали повестки мужчинам. Ее Telegram-канал под названием «Где полиция? Березновские» насчитывал 582 подписчика.

В судебном заседании женщина признала свою вину. Суд назначил ей год испытательного срока, а также конфисковал телефон Realme C30, на котором находились сим-карты.

Напомним, в сентябре был зафиксирован антирекорд атак России на фронте в Украине. Российское командование активно опрокидывает резервы на разные направления, сопровождающееся ротациями войск.

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