В Рубежном оккупанты обстреляли жилой квартал: ни один дом не уцелел

В Рубежном оккупанты обстреляли жилой квартал: ни один дом не уцелел

В других городах области чрезвычайники ликвидировали 10 пожаров в домах.

В Рубежном Луганской области российские оккупанты обстреляли жилой квартал. Из огня служащим ГСЧС удалось спасти 10 человек.

Об этом сообщил руководитель Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай.

"В Рубежном россияне обстреляли из мощного вооружения целый жилой квартал — сгорели почти все дома. Сотрудники ГСЧС спасли из пламени 10 человек", — написал Гайдай.

Кроме того, в Кременной и Лисичанске чрезвычайники ликвидировали 10 пожаров в домах, расположенных в разных районах городов. Ливидировали пожар также и в Северодонецке, где загорелось здание на территории лечебного учреждения.

Напомним, российские оккупанты в очередной раз обстреляли фосфорными боеприпасами Запорожскую область. В этот раз под обстрел попало село Новоданиловка.

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