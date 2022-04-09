Рубежное, пылающая цистерна с азотной кислотой / скриншот с видео

В Рубежном оккупанты второй раз попали в цистерну с азотной кислотой

Людям советуют не выходить из укрытий и домов и закрыть двери и окна.

В Рубежном Луганской области российские военные уже второй раз попали в цистерну с азотной кислотой.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Вновь химическая атака! Возле Рубежного орки снова попала в цистерну с азотной кислотой", — говорится в сообщении.

Он призвал людей не выходить из укрытий, а тем, кто в помещении — закрыть двери и окна. Кроме того, местным советуют подготовить защитные маски для лица, которые следует смочить содовым раствором.

"При местном действии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения", – отметил Гайдай.

Действие на человека: азотная кислота опасна во время вдыхания, глотания, попадания на кожу и слизистых.

Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабом отравлении появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость. При тяжелом: отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами.

Первая помощь: при попадании азотной кислоты в глаза необходимо промыть их проточной водой в течение 10-30 минут; кожу – пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло; при проглатывании азотной кислоты следует промывать желудок большим количеством воды.

Напомним, 5 апреля оккупанты уже попадали в цистерну с азотной кислотой в Рубежном.

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