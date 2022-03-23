В Рубежном снаряд попал в многоэтажку: погибли двое детей (фото)

В Рубежном снаряд попал в многоэтажку: погибли двое детей (фото)

Обстрелы не прекращаются, есть раненые и погибшие среди мирного населения.

В Рубежном вражеский снаряд попал в многоэтажку. Трое погибших, из них – два ребенка.

Об этом сообщили в МВД Луганской области.

"В результате обстрела возникли многочисленные пожары по всей территории Луганской области. В частности, в Рубежном пылало предприятие легкой промышленности, училище, несколько квартир. Перебит газопровод. В Лисичанске в результате авиаудара горел нефтеперерабатывающий завод. В Кременной повреждены четыре жилых дома”, — говорится в сообщении ведомства.

Оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру. В Северодонецке цинично расстреляли людей, пришедших в магазин за едой. В результате – один человек погиб, 6 получили ранения.

Ранее стало известно, что оккупационные войска в Луганской области в очередной раз обстреляли города Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная и Кременная. В результате обстрелов есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

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