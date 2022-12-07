В руинах, без воды и света: как живет освобожденный Лиман сегодня

В прифронтовом городе нет отопления, люди запасаются дровами.

В освобожденном Лимане Донецкой области после российской оккупации не осталось ни одной уцелевшей многоэтажки. Оставшиеся в городе люди месяцами живут без воды и отопления, рассчитывают на помощь волонтеров. Враг периодически обстреливает город из артиллерии.

Команда ТСН вместе с волонтерами посетила Лиман Донецкой области. В городе россияне все превратили в руины.

"Поврежденные дороги, разбитые дома, мы едем в освобожденный Лиман вместе с волонтерами из Закарпатья... Во дворе из 4-5 многоэтажек, кажется — ни души. Но как только останавливаются наши машины, начинают сходиться люди, преимущественно пожилого возраста", — говорится в сюжете ТСН.

Местная жительница рассказала журналистам, что у нее "полгода не было света, воды и газа".

Здесь только начал появляться свет, но до сих пор нет отопления, в подъездах сложены дрова, во дворах самодельные печки. Люди радуются теплым одеялам и продуктам из гуманитарки. Волонтеры оставляют помощь прямо во дворе. Говорят, что когда уедут, соседи должны сами все поделить. Таким образом, хотят, чтобы соседи заботились друг о друге.

В Лимане уже работает несколько магазинов, есть стихийные рынки, даже открылись банковские отделения. Но у людей нет денег, купить продукты преимущественно не за что.

Оккупанты не прекращают обстрелы

Лиман, расположенный неподалеку от линии фронта, подвергается регулярным обстрелам, гибнут мирные люди. В частности, во вторник, 29 ноября, российская армия нанесла удар по жилому сектору Лимана из РСЗО "Град".

В результате вражеской атаки один человек погиб, трое — получили ранения.

В Интернете регулярно появляются кадры из разрушенного города.

Справка: освобождение Лимана от оккупантов

4 октября ВСУ официально подняли украинский флаг в Лимане. Наступление ВСУ на севере Донецкой области стало для армии РФ неожиданностью. Оккупанты, получившие приказ "ни шагу назад", хаотично бежали из города лесами.

Когда украинская армия зашла в Лиман, то обнаружила там места массовых захоронений, причем оккупанты заминировали почти все места массовых захоронений украинцев. В первые дни в могилах были найдены тела как военных, так и гражданских. Россияне хоронили украинцев прямо в траншеях.

В могилах в Лимане правоохранители обнаруживали, в частности, тела детей, самая младшая девочка была 2021 года рождения.

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