В Румынии американская БТГ подошла к границе Молдовы: Арестович считает, что война выйдет за границу Украины

В Румынии американская БТГ "бригада Страйкер" подошла к границе Молдовы из-за обострения в непризнанном Приднестровье
Между тем в непризнанном Приднестровье, которое контролируют марионетки Кремля, аэродром готовят к вероятной высадке российских военных самолетов.
Об этом рассказал советник руководителя ОП Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину 27 апреля.
По его словам, украинское ПВО сможет в случае необходимости достать в Приднестровье и сбить эти самолеты: "Смотря где и как, от условий зависит".
Арестович отметил, что "тень войны легла на Молдову, Беларусь и на российский регион".
"Война расползается, она не удержится ни в рамках "спецоперации", ни в пределах даже границ Украины. Она отбросила очень серьезную тень и в этой тени видны вспышки пожаров", — сказал советник руководителя ОП.
Напомним, 26 апреля Арестович заявил, что из-за провокаций России в непризнанном Приднестровье у Молдовы могут быть большие неприятности. Поэтому государству следует обратиться за помощью к Румынии и Украине. А Украина, по словам советника главы ОП, "справится с тем", чтобы взять под контроль Тирасполь.
В свою очередь власти Молдовы заявили, что намерены урегулировать проблему Приднестровья только политическим и мирным путем. Кроме этого президент Молдовы Мая Санду сообщила, что у страны нет боеспособной армии.
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