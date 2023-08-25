В "Русском добровольческом корпусе" призвали "вагнеровцев" переходить на сторону Украины: детали

В "Русском добровольческом корпусе" (РДК) заявляют о ликвидации российскими властями главарей частной военной компании "Вагнер" и в связи с этим выступили с призывом к боевикам ПВК, которые не совершали в Украине военных преступлений, вступать в их ряды для дальнейшего силового свержения власти в РФ.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном в Telegram-канале РДК вечером в четверг, 24 августа.

"Обращаемся к бойцам ЧВК "Вагнер", для которых слова верность и честь еще имеют смысл и значение. Судя по всему, вчера были цинично казнены ваши командиры и отец-основатель. То, что их убили по распоряжению представителей высшего эшелона власти РФ, очевидно каждому. Поэтому сейчас у вас есть непростой, но достаточно логичный выбор: либо встать в стойло МО РФ на службу убийц ваших командиров, либо сохранить свою честь и отомстить их палачам, перейдя на сторону Украины", — говорится в заявлении.

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"Если вы не совершали военных преступлений на территории Украины, то мы предлагаем вам вступить в наши ряды и сначала завершить эту кровопролитную мясорубку т. н. СВО, а затем снова отправиться маршем на Москву, но на этот раз не останавливаться в 200 км от МКАД, а дойти до конца! В случае вашего добровольного перехода на сторону Украины, ВСУ и МО Украины гарантируют вам безопасность и достойные условия", — добавили в РДК.

Напомним, Росавиация сообщила, что среди пассажиров разбившегося 23 августа в Тверской области бизнес-джета были люди с именами Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Уткина называют основателем ЧВК "Вагнер", Пригожин был ее фактическим руководителем.

Эксперты в большинстве своем убеждены, что гибель в авиакатастрофе главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина – это откровенная месть президента РФ Владимира Путина за марш на Москву.

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