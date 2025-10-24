- Дата публикации
В рядах Главного управления разведки служит более полутора тысяч женщин, - Буданов
В рядах Главного управления разведки служит более полутора тысяч женщин, которые демонстрируют ошеломляющие результаты работы в оперативных и боевых подразделениях.
Об этом рассказал начальник ГУР Кирилл Буданов в специальном обращении к Украинскому женскому конгрессу.
"В условиях беспрецедентных вызовов в нашей истории украинские женщины берут на себя ответственность и лидерство в совершенно разных сферах. И национальная безопасность - не исключение. Я с гордостью сообщаю, что в рядах главного управления разведки служат более полутора тысяч женщин. И их количество постоянно растет", - отметил Буданов.
По его словам, в оперативных и боевых подразделениях женщины-разведчицы демонстрируют потрясающие результаты работы, достигают профессиональных вершин, получают должное признание.
"Тем нашей организации - сова с острым мечом. Это мудрая и смелая, вооруженная женщина, безжалостная к врагам. Спасибо всем женщинам, кто творит будущее Украины, свободной страны равных возможностей", - заявил начальник Главного управления разведки.