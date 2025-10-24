ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
106
Время на прочтение
1 мин

В рядах Главного управления разведки служит более полутора тысяч женщин, - Буданов

В рядах Главного управления разведки служит более полутора тысяч женщин, которые демонстрируют ошеломляющие результаты работы в оперативных и боевых подразделениях.

В рядах Главного управления разведки служит более полутора тысяч женщин, - Буданов

© Associated Press

Об этом рассказал начальник ГУР Кирилл Буданов в специальном обращении к Украинскому женскому конгрессу.

"В условиях беспрецедентных вызовов в нашей истории украинские женщины берут на себя ответственность и лидерство в совершенно разных сферах. И национальная безопасность - не исключение. Я с гордостью сообщаю, что в рядах главного управления разведки служат более полутора тысяч женщин. И их количество постоянно растет", - отметил Буданов.

По его словам, в оперативных и боевых подразделениях женщины-разведчицы демонстрируют потрясающие результаты работы, достигают профессиональных вершин, получают должное признание.

"Тем нашей организации - сова с острым мечом. Это мудрая и смелая, вооруженная женщина, безжалостная к врагам. Спасибо всем женщинам, кто творит будущее Украины, свободной страны равных возможностей", - заявил начальник Главного управления разведки.

Дата публикации
Количество просмотров
106
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie