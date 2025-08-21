В рядах морпехов ВСУ разоблачили "крота" ФСБ – спецоперация СБУ раскрыла масштабную измену

СБУ задержала предателя / © Служба безопасности Украины

Реклама

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила агента ФСБ в рядах Сил обороны: им оказался командир взвода беспилотных авиакомплексов одной из воюющих на южном фронте бригад морской пехоты.

По материалам следствия, офицер "сливал" российским спецслужбам геолокации подразделения для корректировки вражеского огня, наводил удары по запасным командным пунктам и складам с боеприпасами, а также вербовал других военных для агентурной работы в пользу врага.

Сотрудники СБУ задокументировали деятельность крота, провели меры по безопасности для личного состава и локаций Сил обороны, а на финальном этапе спецоперации задержали офицера по месту базирования его подразделения.

Реклама

Во время обысков изъята флешка с тайной информацией и два телефона для контактов с куратором из ФСБ. По данным следствия, агент был завербован через родственников из временно оккупированной Луганской области.

Следователи в Николаевской области сообщили офицеру подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Он находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

Ранее в Херсоне был задержан вражеский агент, собиравший разведывательные данные для российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).