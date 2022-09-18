В рядах оккупантов — конфликт между армией РФ и "мобилизованными" из "ЛДНР": в разведке назвали причину

Потери в подразделениях "мобилизованных" из оккупированного Донбасса иногда достигали 100% личного состава.

Военные госпитали России отказываются лечить так называемых "добровольцев", раненых на войне в Украине.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

По информации разведки, в рядах оккупантов увеличивается количество конфликтов между различными подразделениями из-за неравенства в отношении со стороны командования.

Один из батальонов так называемого "Союза добровольцев Донбасса" понес большие потери во время боев близ Авдеевки. Вооруженное формирование отправило своих раненых в госпиталь в Ростове-на-Дону.

Впрочем, персонал госпиталя отказался оказывать медицинскую помощь раненым оккупантам. Причиной отказа назвали отсутствие у подразделения статуса регулярного вооруженного формирования. Ведь "Союз добровольцев Донбасса" был создан по программе добровольной мобилизации БАРС – боевого армейского резерва. Во всех подобных случаях российские врачи ссылаются на прямое указание командования.

Также назревает конфликтная ситуация между представителями армии РФ и принудительно "мобилизованными" с территории ЛДНР. Россияне во время отступления бросали "мобилизованных" на позициях без поддержки и помощи. Из-за этого потери в подразделениях иногда достигали 100% личного состава.

Кроме того, среди личного состава оккупантов обсуждается информация о потерях во время бегства из Харьковщины. В частности, о том, что на территории Харьковской области ими было оставлено более 200 единиц военной техники, в том числе танки "Т-72Б3М", "Т-80БВМ", "Т-80УЭ", "БМП-2", САУ и автомобилей. Наибольшее количество техники оставлено в районе Балаклеи на территории ремонтной базы.

Ранее в разведке рассказали, что в оккупированной Горловке практически не осталось мужчин из-за "мобилизации", которую проводят россияне.

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