В рядах окупантов участились этнические конфликты: детали

В рядах оккупационных войск участились случаи этнических конфликтов. Речь идет, в частности, о тувинцах и россиянах.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как стало известно, такие случаи не редко заканчиваются применением холодного или огнестрельного оружия с летальным исходом.

"Причины вражды достаточно банальны — это вражда на основе традиционного превосходства россиян к порабощенным ею народам и борьбе за распределение военного снаряжения (коллиматоры, тепловизоры и другое оборудование)", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что выяснять относить оккупанты любят после чрезмерного употребления алкоголя.

"Примечательно, что за времена десятилетия возглавления Сергеем Шойгу российского министерства обороны ему удалось построить систему преференций для его соплеменников тувинцев, поэтому производство возбужденных против них дел в военной прокуратуре пытаются скрыть или отложить в долгий ящик", — отметили там.

Ранее мы писали, что под видом подготовки к отопительному сезону российские оккупационные администрации на временно захваченных территориях Украины осматривают помещения украинцев, которые в случае отсутствия хозяев конфисковывают.

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