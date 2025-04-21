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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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В ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно

Враг снова готовится к атаке.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Воздушная тревога 21 апреля

Воздушная тревога 21 апреля

В ряде областей днем 21 апреля объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Угроза применения баллистического вооружения с юга", - подчеркнули в ПСУ.

По состоянию на 15:33 "покраснели" следующие области:

  • Полтавская

  • Сумская

  • Харьковская

  • Донецкая

  • Запорожская

  • Херсонская

  • Одесская

  • Николаевская

  • Днепропетровская

  • Кировоградская

Ранее в этот же день ряд областей охватила воздушная тревога. Была угроза баллистики.

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