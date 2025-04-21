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В ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно
Враг снова готовится к атаке.
В ряде областей днем 21 апреля объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"Угроза применения баллистического вооружения с юга", - подчеркнули в ПСУ.
По состоянию на 15:33 "покраснели" следующие области:
Полтавская
Сумская
Харьковская
Донецкая
Запорожская
Херсонская
Одесская
Николаевская
Днепропетровская
Кировоградская
Ранее в этот же день ряд областей охватила воздушная тревога. Была угроза баллистики.