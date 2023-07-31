В ряде областей объявлена воздушная тревога: есть угроза применения "баллистики"

Тревога охватила почти пол Украины.
По состоянию на 14.55 в ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.
Об этом свидетельствует интерактивная карта тревога.
Тревога охватила почти пол Украины: восточные, южные и частично центральные и северные области.
В воздушных силах предупредили, что Россия может применить баллистическое вооружение.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! ", — призвали в ПС Украины.
Ракетная атака на Кривой Рог
По состоянию на 13:50 количество пострадавших в результате утреннего ракетного удара России по Кривому Рогу возросло до 53 раненых, в том числе троих детей. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии. Погибших – четыре человека. Такие данные привел председатель Совета обороны Александр Вилкул.
В МВД сообщили, что оккупанты ударили по городу ракетами. Произошли попадания в учебное заведение и дом.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракеты! Кривой Рог! Херсон! Погибшие! Разрушение!
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