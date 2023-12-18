В ряде областей объявлена воздушная тревога: какая опасность

В ВСУ предупреждают о ракетной опасности для тех областей, где раздается тревога.
По состоянию на 14.00 18 декабря в ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом свидетельствует карта тревог.
По данным карты, тревога охватила южные и восточные области. В частности, Кировоградскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую и Донецкую.
В Воздушных силах предупреждают об угрозе применения врагом авиационных средств поражения.
"Внимание! Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Угроза применения авиационных средств поражения!", — говорится в сообщении.
Напомним, вечером 17 декабря оккупанты снова запустили по Украине беспилотники "Шахед".
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