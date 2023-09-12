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В ряде областей объявлена воздушная тревога: угроза баллистики

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
2391
Время на прочтение
1 мин
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В ряде областей объявлена воздушная тревога: угроза баллистики

Воздушная тревога в Украине

Пройдите до укрытий до окончания воздушной тревоги!

Утром вторника, 12 сентября, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствует интерактивная карта тревог.

Согласно карте, тревога охватила южные и частичные центральные регионы.

В Воздушных силах назвали причину тревоги – угроза применения врагом баллистического вооружения.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении, опубликованном в 09:07.

Воздушная тревога 12 сентября / ©
Воздушная тревога 12 сентября

Пройдите до укрытий до окончания воздушной тревоги!

Напомним, РФ развернула почти полсотни "Искандеров". В Воздушных силах ответили, справятся ли силы ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
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