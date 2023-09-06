В ряде областей объявлена воздушная тревога: угроза удара баллистикой

В Воздушных силах предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.

По состоянию на 10.25 6 сентября в некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом говорит карта воздушных тревог.

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Согласно информации, тревога объявлена в южных и восточных областях.

В воздушных силах предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал не игнорировать сирены воздушной тревоги и пройти в укрытие.

"Одещина, воздушную тревогу не игнорируем!", — написал он.

Где объявлена воздушная тревога 6 сентября. ФОТО: Alerts

Напомним, ночью против 6 сентября Россия нанесла удар по Украине ракетами и ударными дронами.

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