В ряде областей объявлена воздушная тревога: угроза удара баллистикой

В Воздушных силах предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.
По состоянию на 10.25 6 сентября в некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом говорит карта воздушных тревог.
Согласно информации, тревога объявлена в южных и восточных областях.
В воздушных силах предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал не игнорировать сирены воздушной тревоги и пройти в укрытие.
"Одещина, воздушную тревогу не игнорируем!", — написал он.
Напомним, ночью против 6 сентября Россия нанесла удар по Украине ракетами и ударными дронами.
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