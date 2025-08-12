ТСН в социальных сетях

В ряде областей объявляли тревогу: Россия атаковала ракетами

Ракеты двигались в сторону Киева.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
РФ обстреляла Украину

РФ обстреляла Украину / © Associated Press

Российские захватчики в ночь на 12 августа обстреляли Украину ракетами.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что враг применил две ракеты, предположительно баллистические, с севера.

«Скоростные цели на востоке Черниговщины в западном направлении», — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщили, что цели двигались из Сумской области в направлении столицы.

Ранее сообщалось, что действия Сил обороны Украины могли стать причиной того, что россияне вдвое снизили количество ударов дронами-камикадзе «шахед».

Мы ранее информировали, что в Сумской области зафиксирована новая тактика врага: вражеские дроны-камикадзе несут кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3.

