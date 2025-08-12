- Дата публикации
В ряде областей объявляли тревогу: Россия атаковала ракетами
Ракеты двигались в сторону Киева.
Российские захватчики в ночь на 12 августа обстреляли Украину ракетами.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что враг применил две ракеты, предположительно баллистические, с севера.
«Скоростные цели на востоке Черниговщины в западном направлении», — говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы сообщили, что цели двигались из Сумской области в направлении столицы.
Ранее сообщалось, что действия Сил обороны Украины могли стать причиной того, что россияне вдвое снизили количество ударов дронами-камикадзе «шахед».
Мы ранее информировали, что в Сумской области зафиксирована новая тактика врага: вражеские дроны-камикадзе несут кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3.