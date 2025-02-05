В ряде областей раздается воздушная тревога: что известно

Следует находиться в укрытиях.

В ряде областей раздалась воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!", — сообщили в Воздушных силах.

По состоянию на 12:21 "покраснели" следующие области:

Черкасская

Кировоградская

Полтавская

Днепропетровская

Сумская

Харьковская

Донецкая

Запорожская

Напомним, в ряде областей днем 4 февраля объявлена воздушная тревога. Речь шла об угрозе баллистики.

Читайте также: