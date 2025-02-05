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В ряде областей раздается воздушная тревога: что известно

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В ряде областей раздается воздушная тревога: что известно

Воздушная тревога

Следует находиться в укрытиях.

В ряде областей раздалась воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!", — сообщили в Воздушных силах.

По состоянию на 12:21 "покраснели" следующие области:

  • Черкасская
  • Кировоградская
  • Полтавская
  • Днепропетровская
  • Сумская
  • Харьковская
  • Донецкая
  • Запорожская

Напомним, в ряде областей днем 4 февраля объявлена воздушная тревога. Речь шла об угрозе баллистики.

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