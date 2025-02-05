В ряде областей раздается воздушная тревога: что известно

Следует находиться в укрытиях.
В ряде областей раздалась воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!", — сообщили в Воздушных силах.
По состоянию на 12:21 "покраснели" следующие области:
- Черкасская
- Кировоградская
- Полтавская
- Днепропетровская
- Сумская
- Харьковская
- Донецкая
- Запорожская
Напомним, в ряде областей днем 4 февраля объявлена воздушная тревога. Речь шла об угрозе баллистики.
Читайте также: