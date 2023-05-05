В ряде областей снова звучит сирена: объявлена воздушная тревога (карта)

Не пренебрегайте собственной безопасностью – направляйтесь к укрытию!

В ряде областей снова звучит сирена: объявлена воздушная тревога.

Не пренебрегайте собственной безопасностью – направляйтесь к укрытию!

Тревога охватила Луганскую, Харьковскую, Сумскую и Полтавскую области, а также временно оккупированный Крым.

Напомним, российские оккупанты во время ракетной атаки 5 мая нанесли удары по Славянску и Краматорску в Донецкой области. Под обстрелом оказались промышленные предприятия. В Славянске две ракеты С-300 попали в здание завода Зевс Керамика. В Краматорске — повреждено админздание НКМЗ.

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