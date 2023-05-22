В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Сегодня, 22 мая, в некоторых регионах Украины объявлена воздушная тревога.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

Ранее оперативное командование "Юг" предупредило, что уровень ракетной опасности очень высок из-за активности стратегической и тактической авиации врага и ракеты в Черном море.

"На боевом дежурстве в Черном море находятся 2 ракетоносителя, общий залп которых может достигать 12 "Калибров". Таким образом, уровень ракетной опасности на фоне активности стратегической и тактической авиации — очень высок. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги и собственной безопасностью", — подчеркнули в ОК.