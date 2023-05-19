В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога: карта

Украинцев призывают быть в безопасных местах.

В пятницу, 19 мая, после 13:30 в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.

Есть угроза ударов со стороны российских террористов.

Об этом свидетельствует Карта воздушных тревог.

В частности, сирены звучат в Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Полтавской областях и в части Кировоградской области.

Жителей регионов, где объявили об опасности, призывают немедленно пройти в укрытия.

Напомним, в ночь на 19 мая российские оккупанты атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Силы ПВО сбили в разных регионах страны 16 дронов и три "Калибра".

Отметим, украинские Вооруженные силы дальше атакуют российскую армию на Бахмутском направлении. Защитникам удалось продвинуться на расстояние до 1700 метров на флангах. Эпицентром боев остается Бахмут.

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