В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога: высокая угроза ударов дронами и ракетами (карта)

По состоянию на 22.09 18 октября в восточных и южных областях объявлена воздушная тревога. Уведомление об опасности распространяется по Украине.

Об этом свидетельствует карта тревог.

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Сначала тревога была объявлена в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей. Но через минуту сирены начали раздаваться в восточных и подвенных регионах Украины. Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании

Глава ВА Кривого Рога Александр Вилкул в телеграмм-канале предупредил о ракетах и беспилотниках на Криворожском направлении.

"Кривой Рог. Не игнорируем сигнал воздушной тревоги. Риск реально высок. Ракеты и дроны-камикадзе на нашем направлении", — говорится в его сообщении.

Также с призывом не игнорировать тревогу обратился к местным жителям глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

ФОТО: карта воздушных тревог

Россия ударила ракетами по Киеву, Житомиру, Харькову, Днепру и Николаеву.

Утром 18 октября кафиры нанесли ракетный удар по Харькову, Днепру, Житомиру, Киеву. После полуночи россияне атаковали Николаев. В Офисе президента сообщили, что в Киеве произошло попадание в объект энергосбережения. Заместитель руководителя ОП отметил, что было три "прилета" в объект энергосбережения на Левом берегу Киева. Мэр Виталий Кличко подтвердил взрывы в Деснянском районе. По состоянию на данный момент известно о трех погибших.

Относительно ситуации в Житомире, в городе не было света и воды. По состоянию на вечер в городской части появилось электроснабжение. Медицинские заведения работают на резервном питании. Глава ОВА Виталий Бунечко сообщил, что в настоящее время 11 населенных пунктов области временно остались без света. В Харькове под ударом российских террористов оказался район одного из промышленных предприятий города. Также без электроэнергии после атаки РФ остались отдельные районы Днепра, Синельниково и Васильковки. Обесточена одна из насосных станций "Днепропроводканала". На левом берегу города также перебои с водой.