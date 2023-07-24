В ряде областей Украины раздается тревога – угроза применения баллистики: карта

На востоке и юге Украины была объявлена воздушная тревога.

В Украине 24 июля была объявлена воздушная тревога в Сумской, Полтавской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму.

В ряде областей Украины 24 июля раздается тревога.

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Людей призывают не пренебрегать сигналами об опасности и пройти в укрытия.

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