В ряде областей Украины раздается тревога – угроза применения баллистики: карта

На востоке и юге Украины была объявлена воздушная тревога.
В Украине 24 июля была объявлена воздушная тревога в Сумской, Полтавской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму.
В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Людей призывают не пренебрегать сигналами об опасности и пройти в укрытия.
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