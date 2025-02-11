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В ряде областей воздушная тревога: что известно

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В ряде областей воздушная тревога: что известно

Воздушная тревога 11 февраля

Жителям "красных" регионов следует находиться в укрытиях.

В ряде областей Украины 11 февраля объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщили в воздушных силах Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока!", — говорится в сообщении.

По состоянию на 10:01 "покраснели" следующие области:

  • Сумская
  • Харьковская
  • Донецкая
  • Запорожская
  • Днепропетровская
  • Полтавская

Напомним, в ночь на 11 февраля 2025 года россияне атаковали украинские города и села с помощью ударных беспилотников.

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