В ряде областей воздушная тревога: что известно

В ряде областей Украины 11 февраля объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщили в воздушных силах Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока!", — говорится в сообщении.

По состоянию на 10:01 "покраснели" следующие области:

Сумская

Харьковская

Донецкая

Запорожская

Днепропетровская

Полтавская

Напомним, в ночь на 11 февраля 2025 года россияне атаковали украинские города и села с помощью ударных беспилотников.

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