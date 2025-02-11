В ряде областей воздушная тревога: что известно

Жителям "красных" регионов следует находиться в укрытиях.
В ряде областей Украины 11 февраля объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
Об этом сообщили в воздушных силах Украины.
"Угроза применения баллистического вооружения с востока!", — говорится в сообщении.
По состоянию на 10:01 "покраснели" следующие области:
- Сумская
- Харьковская
- Донецкая
- Запорожская
- Днепропетровская
- Полтавская
Напомним, в ночь на 11 февраля 2025 года россияне атаковали украинские города и села с помощью ударных беспилотников.
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