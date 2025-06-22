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В ряде областей воздушная тревога: есть угроза баллистики
Из-за угрозы баллистики следует находиться в укрытиях.
Днем 22 июня ряд областей Украины охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!", - говорится в сообщении.
По состоянию на 11:29 покраснели следующие области:
Киевская
Черкасская
Черниговская
Сумская
Кировоградская
Днепропетровская
Донецкая
Запорожская
Харьковская
Одесская
Стало известно, что в Херсоне раздались взрывы.
Напомним, в Киеве 21 июня прозвучала воздушная тревога. Из-за угрозы баллистики. В ПСУ также сообщили об угрозе применения баллистического вооружения по северо-восточному направлению.
Воздушная тревога также была объявлена в таких регионах: Черниговская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Запорожская, Донецкая, Луганская области, а также в Автономной Республике Крым.