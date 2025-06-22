В ряде областей воздушная тревога: есть угроза баллистики

Воздушная тревога / © ТСН

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Днем 22 июня ряд областей Украины охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 11:29 покраснели следующие области:

Киевская

Черкасская

Черниговская

Сумская

Кировоградская

Днепропетровская

Донецкая

Запорожская

Харьковская

Одесская

Стало известно, что в Херсоне раздались взрывы.

Напомним, в Киеве 21 июня прозвучала воздушная тревога. Из-за угрозы баллистики. В ПСУ также сообщили об угрозе применения баллистического вооружения по северо-восточному направлению.

Воздушная тревога также была объявлена в таких регионах: Черниговская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Запорожская, Донецкая, Луганская области, а также в Автономной Республике Крым.

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