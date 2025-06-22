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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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В ряде областей воздушная тревога: есть угроза баллистики

Из-за угрозы баллистики следует находиться в укрытиях.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

Днем 22 июня ряд областей Украины охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!", - говорится в сообщении.

По состоянию на 11:29 покраснели следующие области:

  • Киевская

  • Черкасская

  • Черниговская

  • Сумская

  • Кировоградская

  • Днепропетровская

  • Донецкая

  • Запорожская

  • Харьковская

  • Одесская

Стало известно, что в Херсоне раздались взрывы.

Напомним, в Киеве 21 июня прозвучала воздушная тревога. Из-за угрозы баллистики. В ПСУ также сообщили об угрозе применения баллистического вооружения по северо-восточному направлению.

Воздушная тревога также была объявлена в таких регионах: Черниговская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Запорожская, Донецкая, Луганская области, а также в Автономной Республике Крым.

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