В ряде областей воздушная тревога: где есть баллистическая угроза

Следует оставаться в безопасных местах.
В ряде областей 10 февраля воздушная тревога. Речь идет о баллистической угрозе.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
"Угроза применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении.
По состоянию на 13:52 "покраснели" следующие области:
- Сумская
- Харьковская
- Донецкая
- Запорожская
- Херсонская
- Николаевская
- Кировоградская
- Днепропетровская
- Полтавская
- Черкасская
Как информируют ПСУ:
- Скоростная цель на юге Харьковщины в северо-западном направлении;
- Скоростная цель в Донецкой области в направлении Днепропетровщины;
- Скоростная цель на юге Харьковщины в северо-западном направлении;
- Ракета с Харьковской области продолжает движение в направлении Полтавщины.
Напомним, в некоторых областях Украины днем 10 февраля была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.
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