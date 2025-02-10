В ряде областей воздушная тревога: где есть баллистическая угроза

В ряде областей 10 февраля воздушная тревога. Речь идет о баллистической угрозе.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении.

По состоянию на 13:52 "покраснели" следующие области:

Сумская

Харьковская

Донецкая

Запорожская

Херсонская

Николаевская

Кировоградская

Днепропетровская

Полтавская

Черкасская

Как информируют ПСУ:

Скоростная цель на юге Харьковщины в северо-западном направлении;

Скоростная цель в Донецкой области в направлении Днепропетровщины;

Скоростная цель на юге Харьковщины в северо-западном направлении;

Ракета с Харьковской области продолжает движение в направлении Полтавщины.

Напомним, в некоторых областях Украины днем 10 февраля была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

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