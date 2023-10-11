В ряде областей воздушная тревога: где объявлена ракетная опасность

В ряде областей Украины в среду, 11 октября, объявлена воздушная тревога. Она связана с ракетной опасностью.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Тревога начала распространяться с востока Украины: еще в 08:36 сирены раздались в Донецкой области. Почти через час "покраснела" Харьковская область – в 09:29.

По состоянию на 09:46 тревога также объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

Карта тревог на 09:46 среды, 11 октября.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Напомним, ночью в ряде регионов объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом ракетного вооружения.

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